В США заявили о намерении препятствовать попыткам обхода антироссийских санкций

Министерство финансов США считает одной из приоритетных задач препятствование попыткам обхода антироссийских санкций. Соответствующие намерения изложены в речи первого заместителя министра финансов США Адевале Адейемо, фрагмент которой распространила в субботу пресс-служба американского Минфина, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В дальнейшем одним из ключевых пунктов нашей стратегии станет препятствование попыткам обхода санкций", - говорится в тексте речи, которую Адейемо планирует произнести во вторник на мероприятии в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке.

По мнению замглавы Минфина США, "Россия активно ищет способы обойти санкции за счет поиска стран и компаний", не разделяющих американские ценности.

Кроме того, Адейемо выступил с утверждением, что санкции и меры экспортного контроля, воздействие которых будет ощущаться сильнее со временем, сказались на экономике и оборонных возможностях России, признав вместе с тем что в этом направлении США "предстоит еще много работы".