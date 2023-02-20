В США в 2022 году конфисковали в аэропортах рекордные 6,5 тыс. единиц оружия

Управление транспортной безопасности США (TSA) в прошлом году конфисковало рекордные 6,5 тыс. единиц оружия на контрольно-пропускных пунктах в американских аэропортах. Об этом в понедельник сообщило агентство Associated Press, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"То, что мы видим на наших контрольно-пропускных пунктах, действительно отражает то, что мы видим в [американском] обществе - большое количество людей, владеющих огнестрельным оружием", - сказал представитель TSA Дэвид Пекоске. Ежедневно при проверке в аэропортах конфискуют 18 единиц оружия.

Наиболее часто огнестрельное оружие конфискуют в аэропортах в штатах Техас и Флорида. Максимальный штраф за пронос оружия в аэропорт составляет около $15 тыс.

Ранее президент США Джо Байден назвал "эпидемией" насилие с применением огнестрельного оружия в стране. "С начала текущего года прошло 48 дней, а наша страна пережила уже как минимум 73 случая массовой стрельбы", - сказал он.

По данным американской некоммерческой группы Gun Violence Archive, инциденты со стрельбой в США в 2022 году унесли жизни более 43,6 тыс. человек. Более 37,9 тыс. человек в прошлом году получили ранения, в том числе 4,4 тыс. детей. Свыше 1,6 тыс. детей погибли.