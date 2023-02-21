Байден прибыл в Польшу

Президент США Джо Байден в понедельник прибыл в Польшу с визитом. Об этом сообщил Польскому агентству печати заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Прибытие американского лидера на вокзал Пшемысли на границе с Украиной транслирует Польское телевидение.

Ранее планировалось, что самолет Байдена Air Force One приземлится в международном аэропорту имени Фридерика Шопена во вторник утром. Однако программа изменилась из-за оказавшегося неожиданностью для общественности визита Байдена в Киев, где он встретился в понедельник с президентом Украины Володимиром Зеленским.