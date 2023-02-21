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США примут саммит НАТО в 2024 году

США Материалы 21 февраля 2023 22:15 (UTC +04:00)
США примут саммит НАТО в 2024 году

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США проведут в следующем году саммит НАТО. Об этом сообщил во вторник американский президент Джо Байден, выступая в Варшаве, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"США вместе с союзниками и партнерами продолжат поддерживать Украину. В следующем году я приму всех членов НАТО на саммите в США, - сказал он. - Вместе мы отметим 75-летие самого сильного оборонительного союза в мировой истории".

"Приверженность США своим союзникам по НАТО и пятой статье [Вашингтонского договора НАТО] как скала. Каждая страна НАТО это знает, Россия также это знает", - сказал Байден.

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