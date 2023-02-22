В Небраске поезд с углем сошел с рельсов

Поезд с углем сошел во вторник с рельсов в штате Небраска в США, перевернулись около 30 вагонов. Об этом говорится в сообщении компании Union Pacific, которой принадлежит состав, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В 1:45 по местному времени около 30 вагонов "Юнион пасифик" сошли с рельсов примерно в трех милях [около 5 км] к юго-востоку от города Готенбург. На место происшествия прибыла техника, идет уборка груза", - говорится в сообщении компании.

В результате инцидента никто не пострадал, один из трех путей в районе происшествия уже открыт для движения.

3 февраля несколько десятков вагонов перевозившего опасные вещества поезда сошли с рельсов в районе населенного пункта Восточная Палестина (штат Огайо).