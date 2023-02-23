Конгрессмен США внес резолюцию о выводе американских сил из Сирии

Американский законодатель Мэтт Гетц (республиканец, от штата Флорида) внес в среду в Палату представителей Конгресса резолюцию, согласно которой США следует вывести все войска из Сирии. Об этом говорится в заявлении Гетца, распространенном в среду, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как следует из документа, конгрессмены должны проголосовать по резолюции "в течение 18 дней после ее внесения". Гетц подчеркнул, что Конгресс не давал разрешения на применение американских сил в боях на сирийской территории. Как уточнил законодатель, в соответствии с резолюцией войска США следует вывести из Сирии "не позднее чем через 15 дней после одобрения" документа.