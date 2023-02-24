Суд в США разрешил Болдуину сниматься в фильме, но запретил алкоголь

Суд в США разрешил американскому актеру Алеку Болдуину продолжить съемки фильма сообщает издание Variety. Артиста обвиняют в непредумышленном убийстве оператора, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

Болдуин отказался появляться на слушаниях 24 февраля с помощью видеосвязи и вместо этого направил в суд заявление о непризнании своей виновности.

Суд разрешил Болдуину продолжить работу в фильме «Ржавчина». Обвиняему также разрешено общаться со свидетелями по своему делу, в том числе с режиссером Джоэлем Соузой, но запрещено обсуждать стрельбу.

Съемки возобновятся весной в штате Монтана.

Суд на время рассмотрения дела запретил Болдуину употреблять спиртные напитки и пользоваться огнестрельным или другим оружием.

Согласно мемуарам самого Болдуина, он страдал алкоголизмом. Он также написал, что бросил пить 23 февраля 1985 года.