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ВМС США добавят в экипажи подводных лодок специалистов по кибервойне

США Материалы 24 февраля 2023 08:28 (UTC +04:00)
ВМС США добавят в экипажи подводных лодок специалистов по кибервойне

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ВМС США решили включить в состав экипажей подводных лодок специалистов по информационным войнам. Об этом сообщает C4ISRNET, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

По данным издания, эксперимент по внедрению кибервоинов на борт подлодок начался в 2022 году и показал, что их работа увеличивает эффективность подводных операций.

Командующая Морскими информационными силами вице-адмирал ВМС Келли Эшбах рассказала, что помимо матросов и офицеров, отвечающих за ведение информационной войны, на лодках планируется разместить техников-криптологов, которые будут выполнять задачи радиоэлектронной борьбы.

По данным издания речь идет о действиях по разведке, анализу данных и манипулированию данными, чтобы получить преимущество до, во время и после сражения.

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