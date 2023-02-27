Twitter снова сократил штат, уволив 10% работников

Руководство компании Twitter, которой принадлежит одноименная социальная сеть, уволило по меньшей мере 200 работников в субботу вечером. Об этом в воскресенье написала газета The New York Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По их данным, число сотрудников компании составляло около 2 тыс. человек и в результате последней волны увольнений оно сократилось на 10%. Уволены были сотрудники в сфере менеджмента по продукту, специалисты по анализу данных и по вопросам машинного обучения. Также сокращения затронули команду по монетизации, которая обслуживает сервисы, при помощи которых Twitter зарабатывает деньги. В этой структуре до последней волны увольнений работало 30 человек, теперь их меньше восьми, сообщил изданию источник.

Об увольнениях некоторые сотрудники узнали после того, как компания затруднила их общение посредством корпоративного мессенджера Slack. Также они потеряли доступ к электронной почте и рабочим компьютерам.

Как напоминает газета, в ноябре 2022 года Илон Маск после приобретения Twitter провел массовые увольнения. В результате штат компании сократился с 7,5 тыс. человек до примерно 2 тыс. человек. В конце ноября предприниматель заявил сотрудникам соцсети на внутреннем собрании, что дальнейших увольнений в планах нет.

27 октября 2022 года Маск закрыл сделку на сумму $44 млрд по приобретению Twitter. Сразу после покупки он уволил членов руководства компании, в том числе генерального директора Парага Агравала и финансового директора Неда Сигала. Как следует из документов, размещенных в базе Комиссии по ценным бумагам и биржам США, Маск также распустил совет директоров и стал единоличным руководителем компании.