В Белом доме не пришли к единому мнению о происхождении коронавируса

Вашингтонская администрация пока не пришла к единому мнению относительно происхождения нового коронавируса, Вашингтон ждет сотрудничества со стороны Пекина. Об этом заявил в понедельник на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В правительстве сейчас нет консенсуса относительно того, как именно появился ковид", - сказал он, комментируя сообщения о том, что Министерство энергетики США склоняется к версии о распространении нового коронавируса из-за лабораторной утечки. Как подчеркнул Кирби, "в разведывательном сообществе нет консенсуса" по этому вопросу.

Кирби отметил, что американские власти считают важным выяснить обстоятельства происхождения нового коронавируса, поскольку это может помочь предотвратить пандемии в будущем или лучше к ним подготовиться. "Я не стану спешить в том, что касается данного процесса", - подчеркнул сотрудник СНБ. По его словам, власти США "все еще разбираются в этом".