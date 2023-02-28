Министра транспорта США подозревают в злоупотреблении полномочиями

Проверка в отношении министра транспорта США Пита Буттеджаджа инициирована в связи с подозрениями в злоупотреблении им полномочиями. Как сообщила в понедельник газета The Hill, речь идет о законности использования министром самолетов Федерального авиационного управления США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сенатор Марко Рубио попросил нас определить, соответствует ли использование министром правительственных самолетов для внутренних и международных поездок всем применимым федеральным правилам, - приводит газета данные, предоставленные пресс-службой аудитора Минтранса США. - Мы проведем проверку, чтобы определить, соблюдает ли офис министра федеральные правила, политику и процедуры в отношении командировок руководителей на самолетах".

Проверка будет проведена в отношении всех полетов Буттеджаджа с 31 января 2017 года.