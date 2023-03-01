BAE Systems модернизирует ракетный эсминец USS Nitze класса Arleigh Burke за $145 млн

ВМС США заключили с компанией BAE Systems контракт на техническое обслуживание и модернизацию ракетного эсминца USS Nitze (DDG 94) класса Arleigh Burke. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщает The Defense Post.

По данным издания, модернизация эсминца обойдется флоту в $145 млн.

В соответствии с соглашением, Nitze будет поставлен в сухой док верфи компании в Норфолке, пройдет консервацию подводного корпуса и ремонт жилых помещений.

BAE Systems также поставит обновления для корабельной боевой системы Aegis и новое оборудования управления и контроля.

Работы по контракту планируется начать в июле 2023 года.

Помимо Nitze, BAE Systems начала аналогичные работы для USS Lassen (DDG 88) и USS Mustin (DDG 89) на своих верфях во Флориде и Сан-Диего.

Ранее сообщалось, что эсминец USS Nitze был размещен Соединенными Штатами у северо-восточного побережья Саудовской Аравии, чтобы закрыть брешь в противовоздушной обороне страны.

За неделю до этого через воздушное пространство над северо-восточным побережьем королевства было совершено нападение на нефтяные объекты компании Saudi Aramco.