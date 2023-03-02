Блинкен назвал реальной версию с лабораторным происхождением коронавируса

Версия с лабораторным происхождением коронавируса реальна, однако она не окончательна, американские власти не могут с уверенностью утверждать об этом. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг в интервью индийскому телеканалу India Today, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Суть состоит в том, что мы не знаем наверняка, однако, конечно, вероятность того, что он (коронавирус - прим. ТАСС) был создан в лаборатории, весьма реальна. Некоторые наши ведомства считают, что она (версия о лабораторном происхождении коронавируса - прим. ТАСС) более вероятна, но определенности в этом нет", - сказал он.

Блинкен отметил, что американские власти не считают, что коронавирус мог стать следствием попыток какой-либо страны применить биологическое оружие. "Ни одно из ведомств, как мне известно, подобного не обнаружило", - подчеркнул госсекретарь США.

Ранее директор Федерального бюро расследований США (ФБР) Кристофер Рей заявил о том, что в бюро считают утечку из лаборатории в китайском Ухане наиболее вероятной причиной начала пандемии коронавируса.