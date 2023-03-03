США пока не планируют новые контакты с РФ на высоком уровне - Госдеп

Общение госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова на полях министерского заседания G20 в Индии продолжалось восемь минут, дальнейшие подобного рода контакты с Москвой не ожидаются, заявил пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Это был восьмиминутный, довольно краткий контакт", - сказал он в четверг журналистам в ходе брифинга. По словам Прайса, у США "нет иллюзий, что такое непродолжительное общение может в обозримом будущем или же прямо сейчас изменить позицию России".

Отвечая на вопрос журналистам о том, возможны ли теперь дальнейшие контакты с Россией, Прайс заявил, что "в ближайшее время США не ожидают какого-либо контакта на высоком уровне".

В то же время, он добавил, что Вашингтон "всегда открыт к диалогу".