Байден призвал сенат поддержать законопроект по безопасности на железных дорогах

Президент США Джо Байден обратился с призывом к сенаторам одобрить совместно подготовленный республиканцами и демократами проект, ужесточающий требования к обеспечению безопасности на железных дорогах, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Я одобряю предложение двухпартийной группы сенаторов по безопасности на железнодорожном транспорте (...) Этот закон предоставит нам инструменты для привлечения компаний к ответственности и будет способствовать предотвращению ужасных трагедий", - говорится в опубликованном на сайте Белого дома заявлении Байдена.

По его словам, предлагаемая инициатива позволит ужесточить требования в области безопасности перевозки поездами опасных грузов. Законопроект предусматривает увеличение штрафов за нарушение правил техники безопасности с нынешних $225 тысяч до $1 млн или 1% от годового операционного дохода железнодорожной компании.

"Я призываю как республиканцев, так и демократов быстро продвигать эти разумные меры безопасности на железнодорожном транспорте и прислать мне одобренный законопроект для подписания", - добавил президент США.

Как сообщалось, в начале февраля на железной дороге в американском штате Огайо произошла авария, с рельсов сошли 50 из 141 вагона грузового состава, в 20 из них находились опасные вещества. В 14 цистернах перевозился винилхлорид, используемый в различных пластиковых изделиях.

Власти приняли меры к эвакуации населения из опасных районов, в том числе принудительной в отношении тех жителей, которые отказывались подчиниться распоряжению. Позднее местному населению было разрешено вернуться к местам жительства.

Агентство по охране окружающей среды США (EPA) заявило: "Наблюдение за воздухом не выявило каких-либо опасений, которые можно было бы отнести к инциденту в настоящее время". В то же время, по данным местных СМИ, после возвращения жители стали жаловаться на проблемы с дыханием, головные боли, тошноту и сыпь.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США направили группу специалистов для опроса жителей и расследования потенциальных проблем со здоровьем, которые могут быть следствием воздействия химикатов.