Регулятор США отклонил заявку компании Маска Neuralink на вживление чипов людям

Регулятор США отклонил заявку компании Neuralink, принадлежащей Илону Маску, на клинические испытания мозговых чипов на людях. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Компания впервые в 2022 году обратилась за разрешением на клинические испытания в Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA), но получила отказ. Как отмечает агентство, регулятор выявил десятки проблем, которые необходимо устранить перед началом испытаний на людях. FDA в том числе опасается, что небольшие части имплантата могут попасть в другие области мозга. Несколько сотрудников компании выразили сомнение, что Neuralink сможет быстро решить все проблемы.

Стартап Neuralink был создан Маском в июле 2016 для объединения усилий ведущих специалистов в области разработки нейроинтерфейсов и создания роботов, позволяющих имплантировать почти неограниченное число электродов в мозг в полностью автоматическом режиме. В далекой перспективе, по мнению бизнесмена, подобные нейроинтерфейсы позволят человеку стать киборгом, способным противостоять искусственному интеллекту, а также помогут людям научиться напрямую управлять компьютером при помощи силы мысли.

В феврале 2021 года компания Neuralink провела исследование чипа на обезьянах. Согласно данным компании, подключение к чипу осуществляется через iPhone. Специалисты изучили и расшифровали связь нейронной активности с определенными действиями, это позволило им воспроизвести обратную связь. Таким образом макаку научили двигать курсором на экране без помощи джойстика.