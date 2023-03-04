Бизнесмен Перри Джонсон решил баллотироваться на пост президента США

Американский бизнесмен и политик-республиканец Перри Джонсон объявил о намерении участвовать в борьбе за пост президента США на выборах 2024 года, сообщает в пятницу Associated Press, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Накануне вечером я имел удовольствие объявить своим сподвижникам, что я баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов", - написал он в твиттере.

О своем намерении Джонсон объявил группе сторонников накануне вечером после выступления на конференции республиканцев-консерваторов CPAC. При этом на самой конференции он ничего не говорил о своих планах, отмечает агентство. Выступления потенциальных кандидатов и политиков, выдвинувших кандидатуру, в том числе экс-президента Донадьда Трампа на этом мероприятии запланированы на 3 и 4 марта.

В прошлом году Джонсон попытался баллотироваться на пост губернатора Мичигана, однако его заявку отклонили, поскольку он был уличен сотрудниками избирательного бюро штата в мошенничестве с подписями в поддержку своей кандидатуры. Было аннулировано свыше 9 тыс. подписей из необходимых 13,8 тыс.