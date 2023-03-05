Трамп полагает, что смог бы обеспечить урегулирование на Украине за 24 часа

Бывший американский лидер Дональд Трамп полагает, что в случае победы на выборах президента США смог бы за сутки обеспечить урегулирование ситуации на Украине, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я смог бы урегулировать эту ситуацию за 24 часа, будучи президентом", - сказал Трамп 4 марта журналистам перед выступлением на ежегодной конференции консервативных кругов Республиканской партии США в пригороде Вашингтона. По его словам, "это не было бы трудно".

"Это нужно урегулировать прямо сейчас", - сказал он. "Это можно было бы решить за 24 часа, если бы люди понимали, что делают", - добавил республиканец.

Трамп отказался разъяснить, как, по его мнению, можно обеспечить урегулирование. "Я не скажу, как именно. Потому что, если бы я рассказал, я бы, вероятно, не смог это сделать", - сказал он. "Это было бы так просто", - добавил республиканец. "Я бы сделал это за 24 часа. Для этого нужно быть президентом, нужны полномочия, должность", - повторил Трамп.