Байден представит проект бюджета США 9 марта в Филадельфии

Американский президент Джо Байден представит свой проект бюджета на следующий финансовый год во время выступления в Филадельфии (штат Пенсильвания) в четверг. Об этом говорится в заявлении, распространенном в воскресенье пресс-службой Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В четверг, 9 марта, президент отправится в Филадельфию (штат Пенсильвания), чтобы представить свой бюджет на 2024 финансовый год", - отмечается в документе. Байден "выступит с речью, посвященной его планам инвестировать в Америку, продолжить снижать цены для американцев", укрепить программы социального обеспечения и медицинской помощи престарелым Medicare, а также сократить дефицит государственного бюджета.

В феврале Байден заявил, что его предложения позволят сократить дефицит бюджета страны на $2 трлн.

Республиканская партия, которая в настоящее время контролирует Палату представителей Конгресса, традиционно скептически относится к поднятию лимита госдолга и выступает за сокращение государственных расходов.