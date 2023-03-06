В США в результате давки на концерте погибла женщина

Женщина погибла в результате давки, возникшей в воскресенье во время концерта рэперов в Рочестере (штат Нью-Йорк). Об этом сообщила в понедельник телекомпания ABC со ссылкой на отчет полиции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, погибла 33-летняя женщина. Еще восемь человек пострадали, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Давку спровоцировали сообщения о стрельбе в зале, где проходил концерт. "На данный момент нет никаких доказательств, подтверждающих, что стрельба имела место, - приводит ABC слова представителя полиции Николаса Адамса. - По всей видимости, люди получили травмы, когда толпа устремилась к выходам после сообщений о звуках, которые приняли за выстрелы".

По данным телекомпании, концерт с участием двух рэперов из Мемфиса (штат Теннесси) проходил на многофункциональной арене Main Street Armory, которая вмещает 5 тыс. зрителей.