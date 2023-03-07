Госдеп заявил, что США не обсуждают с Ираном возвращение к ядерной сделке

США не ведут с Ираном в каком-либо формате обсуждений возможности восстановления ядерной сделки. Об этом заявил в понедельник на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, комментируя слова официального представителя МИД Ирана Насера Канани Чафи о том, что две страны через посредников обмениваются посланиями по этой теме, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Возвращение к Совместному всеобъемлющему плану действий не стоит в нашей повестке, и ситуация обстоит таким образом уже какое-то время. В нашей повестке - репрессии властей Ирана против собственного народа, поставки беспилотников России и удерживаемые в Иране американские граждане", - сказал он.