Минэнерго США понизило прогноз цены нефти Brent на 2023 год

Минэнерго США немного снизило прогноз стоимости нефти марки Brent в 2023 году - до $82,95 за баррель против $83,63 в предыдущем прогнозе, говорится в отчете Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В 2024 году ведомство ожидает цену Brent на уровне $77,57 за баррель, как и в предыдущем прогнозе.

Цена нефти марки WTI прогнозируется на уровне $77,1 за баррель в 2023 году и $71,57 за баррель в 2024 году.

Кроме того, Минэнерго США понизило прогноз суточной добычи нефти в стране в 2023 году на 50 тыс. баррелей - до 12,44 млн баррелей в сутки (б/с), что на 560 тыс. б/с больше, чем в 2022 году. Ожидаемые объемы добычи в 2024 году составляют 12,63 млн б/с (-20 тыс. б/с к предыдущей оценке).