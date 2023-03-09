США ввели санкции против ряда компаний и чиновников Ирана за нарушение прав женщин

Министерство финансов США в среду ввело санкции в отношении ряда чиновников и организаций Ирана за нарушение прав женщин, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов (OFAC) ввело санкции против нескольких должностных лиц и организаций иранского режима, в том числе двух высокопоставленных сотрудников тюремной системы Ирана, которые были ответственны за серьезные нарушения прав человека в отношении женщин и девочек", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что Минфин приняло меры против высшего командующего иранской армией и высокопоставленного лидера Корпуса стражей исламской революции (КСИР), а также иранского чиновника, который "играл центральную роль в усилиях режима по блокированию доступа в Интернет".

Кроме того, под санкции попали три иранские компании и их руководители за то, что они способствовали "жестоким репрессиям иранских правоохранительных органов в отношении мирных демонстрантов, включая многих женщин и девочек".

"Это десятый раунд санкций OFAC, направленных против иранского режима за его репрессии против мирных демонстрантов и лишение иранского народа доступа к глобальному Интернету с момента начала общенациональных протестов в сентябре 2022 года", - отмечается в сообщении ведомства.