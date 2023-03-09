Министр обороны США прибыл в Израиль

Министр обороны США Ллойд Остин в рамках своего ближневосточного турне прибыл в четверг в Израиль. Об этом сообщила пресс-служба израильского Минобороны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, у трапа самолета Остина встретил его израильский коллега Йоав Галант. Министры обменялись рукопожатиями, свидетельствуют фотографии, распространенные пресс-службой ведомства.

В ближайшие часы у Остина запланированы переговоры с Галантом и премьером Нетаньяху. По информации пресс-службы Минобороны, переговоры пройдут недалеко от аэропорта Бен-Гурион, где приземлился самолет американского министра.