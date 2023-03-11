Relativity Space предпримет новую попытку запуска первой в мире 3D-печатной ракеты

Легкая ракета-носитель Terran1, 85% компонентов которой созданы с помощью 3D-печатной технологии, в субботу со второй попытки должна стартовать на орбиту в свой первый тестовый полет, сообщает американская компания-разработчик Relativity Space, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Первоначально пуск первой в мире 3D-печатной ракеты должен был состоятся еще 8 марта, однако перед самым стартом он был отменен из-за проблем с обеспечением температуры топлива в носителе.

Попытку нового запуска планируется осуществить со стартовой площадки LC-16 на базе Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде в трехчасовое временное окно, которое открывается в субботу в 13:00 по времени Восточного побережья США (в 21:00 мск). Terran 1 должна выйти на орбиту высотой 200-210 км.

33-метровая двухступенчатая ракета оснащена девятью двигателями Aeon на первой ступени и одним на второй, также созданными при помощи 3D-принтеров. Они используют метан в качестве горючего и жидкий кислород в качестве окислителя. Если пуск пройдет успешно Terran 1 может также стать первой метановой ракетой, выведенной на орбиту.