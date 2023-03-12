Байден обсудил с губернатором Калифорнии ситуацию вокруг банкротства банка Silicon Valley

Президент США Джо Байден обсудил в субботу по телефону с губернатором штата Калифорния Гэвином Ньюсомом пути разрешения ситуации вокруг обанкротившегося банка Silicon Valley Bank. Об этом сообщил Белый дом по итогам переговоров, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Президент и губернатор обсудили ситуацию с банком в Silicon Valley и усилия по ее разрешению", - отмечается в распространенном письменном сообщении.

В пятницу департамент финансовой защиты Калифорнии объявил о банкротстве одного из крупнейших банков США Silicon Valley Bank. Один из ведущих кредиторов предприятий Кремниевой долины разорился менее чем за двое суток. Как отметила телекомпания CNN, это стало самым крупным банкротством банка в США со времени финансового кризиса 2008 года.

Silicon Valley передан под управление Федеральной комиссии по страхованию вкладов. Остаток капитала будет использован для компенсации вкладчикам и погашения задолженности перед кредиторами.