Нереализованные убытки банков США в размере $620 млрд грозят кризисом

Рост за последние несколько месяцев нереализованных убытков американских банков до общей суммы в $620 млрд грозит расширением финансового кризиса после банкротства калифорнийского Silicon Valley Bank. Об этом сообщает в понедельник телеканал CNN, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Данные о росте нереализованных убытков на фоне постоянного повышения Федеральной резервной системой базовой ставки с весны прошлого года приводит Министерство финансов США. Как отмечает CNN, возникшие в результате снижения стоимости активов банков привело к росту в несколько раз показателя нереализованных убытков. С такой проблемой столкнулся обанкротившийся Silicon Valley Bank, однако она широко распространена среди региональных американских банков в целом.

В пятницу обанкротился 16-й по размеру активов банк США Silicon Valley Bank. Это спровоцировало ожидания цепной реакции и возможного финансового кризиса. Индекс Nasdaq KWB, отражающий состояние дел в финансовой сфере США, в понедельник падал более чем на 10%, на бирже были приостановлены торги акциями четырех региональных банков.