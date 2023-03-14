Палата представителей США запросила банковские документы деловых партнеров сына Байдена

Председатель комитета палаты представителей по надзору и реформам, республиканец Джеймс Комер направил повестку Bank of America с требованием предоставить банковские документы, касающиеся трех деловых партнеров сына президента США Джо Байдена - Хантера. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщил телеканал CNN.

Это стало известно из письма высокопоставленного демократа комитета Джейми Раскина, в котором он выразил обеспокоенность расследованием.

Согласно ему, повестка обязала Bank of America предоставить "все финансовые отчеты" за 14-летний период - с 20 января 2009 года по настоящее время - в отношении трех частных лиц.

Как сообщил Раскин, повестка конкретно была направлена против гражданина США Джона Робинсона Уокера и других соратников сына президента, которые создали "совместное предприятие" с руководителями ныне обанкротившегося китайского энергетического конгломерата CEFC China Energy.

Раскин заявил, что Комер "получил тысячи страниц личной финансовой информации мистера Уокера, включая выписки с его совместного текущего счета и его жены за десять лет".

По его мнению, эти документы "выходят далеко за рамки любой деловой сделки с Хантером Байденом или CEFC".

В свою очередь, представитель юридической команды Хантера Байдена заявил CNN, что "представитель Комер продолжает выдвигать надуманные и уже опровергнутые теории заговора о семье Байден".

Он сказал, что Комер "выполняет указания бывшего президента Трампа".

Тем временем представитель комитета подтвердил The Hill, что комитет "получил финансовые отчеты, связанные с торговлей влиянием семьи Байден".

Собеседник добавил, что "эти документы укрепляют наше понимание нескольких проблемных областей и открыли новые возможности для расследования бизнес-схем семьи Байден".