Трамп заявил, что только он может предотвратить третью мировую войну

Экс-президент США Дональд Трамп считает, что только его переизбрание на пост президента США в 2024 году спасет страну от третьей мировой войны. Соответствующее заявление он сделал в понедельник на митинге своих сторонников в штате Айова. Трансляцию митинга вел телеканал RSBN, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я стою перед вами в качестве единственного кандидата, который может пообещать - я предотвращу третью мировую войну, потому что я верю, что третья мировая война будет", - сказал он.

"С этой администрацией мы придем к третьей мировой войне, потому что они не умеют правильно говорить, посылать правильные сигналы. Они действуют жестко, когда надо мягко, и мягко, когда надо жестко, - продолжил Трамп. - Они не знают, что они делают. Честно говоря, мы так придем к третьей мировой войне, к большой войне с Китаем и другими".