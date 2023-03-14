Мировой финансовый сектор потерял $465 млрд после банкротства банка SVB

Капитализация мирового финансового сектора за два дня после банкротства американского банка Silicon Valley Bank (SVB) снизилась на $465 млрд. Об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, больше всего пострадали региональные американские банки. Региональный банковский индекс KBW Regional снизился на 7,7%, что стало самым резким падением с июня 2020 года. Сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific упал на 3,1%. Котировки акций японского банковского холдинга Mitsubishi UFJ снизились на 8,6%, южнокорейской компании Hana Financial Group - на 3,9%, австралийской ANZ Group Holdings - на 1,5%.

По мнению главного исполнительного директора банка Credit Suisse Group в Азиатско-Тихоокеанском регионе Джона Вудса, финансовые рынки в настоящий момент "ходят по тонкому льду". Из-за потрясений в банковской отрасли Федеральная резервная система (ФРС) США "возьмет паузу" для проработки денежно-кредитной политики, считает он.

10 марта департамент финансовой защиты Калифорнии объявил о банкротстве 16-го по величине банка в США SVB. Один из ведущих кредиторов предприятий Кремниевой долины разорился менее чем за двое суток. Он обслуживал в основном работников технологического сектора и компании, финансируемые с использованием венчурного капитала. Как отметил телеканал CNN, это стало самым крупным банкротством банка в США со времени финансового кризиса 2008 года. Signature Bank был закрыт 12 марта по решению профильного органа штата Нью-Йорк.