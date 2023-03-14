Байден подпишет указ об ужесточении контроля за оборотом оружия

Президент США Джо Байден подпишет указ, предусматривающий более тщательную проверку личной информации покупателя оружия и ужесточение контроля за его хранением. Об этом сообщило во вторник агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источник, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, после подписания указа глава американской администрации выступит в городе Монтерей-Парк в штате Калифорния, где в начале года 72-летний Ху Кан Тран открыл стрельбу в танцевальной студии и убил 11 человек.

Исследовательская организация Gun Violence Archive в марте сообщила, что за первые два месяца 2023 года в США от огнестрельного оружия погибли почти 3 тыс. человек, пострадали 964 ребенка. Как отметил телеканал CNN, это рекордные показатели в истории страны. По данным Gun Violence Archive, в 2022 году инциденты со стрельбой унесли жизни более 43,6 тыс. человек.