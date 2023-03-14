Инфляция в США по итогам февраля снизилась до 6% в годовом выражении

Потребительские цены в США выросли по итогам февраля на 6% в годовом выражении, как и ожидали эксперты, месяцем ранее этот показатель составил 6,4%. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник данные американского министерства труда, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В месячном выражении потребительские цены в феврале ожидаемо выросли на 0,4% после увеличения на 0,5% в январе. Таким образом, инфляция в США в годовом выражении снижается восьмой месяц подряд после рекордного за последние 40 лет показателя в 9,1%, зафиксированного в июне прошлого года.

Тем не менее, отмечают аналитики, инфляция все еще значительно превышает целевой показатель в 2%, а экономика остается восприимчивой к потрясениям, которые могут привести к новому росту цен. Власти считают данные показатели подтверждением того, что политика повышения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка страны, приносит свои плоды, и экономика стабилизируется в нынешнем году. По оценкам экспертов, руководство финрегулятора на заседании, которое пройдет 21-22 марта, повысит базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов. Сейчас ставка находится на уровне 4,50-4,75%. По мнению газеты The Washington Post ФРС не будет снижать ставку до 2024 года.