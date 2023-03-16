Госдеп одобрил возможную продажу Польше ракет Hellfire на $150 млн

Госдепартамент США разрешил возможную продажу Польше ракет Hellfire, а также других систем на $150 млн. Об этом сообщило в четверг Агентство по сотрудничеству в области безопасности американского министерства обороны. Оно отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как говорится в заявлении агентства, американское внешнеполитическое ведомство одобрило потенциальную продажу "властям Польши ракет AGM-114R2 Hellfire и связанного с этим оборудования примерно на $150 млн". В сообщении уточняется, что Варшава ранее запросили разрешение на приобретение у США 800 таких ракет, а также иных систем.