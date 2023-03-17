Крупные банки США разместили в банке First Republic депозит на $30 млрд

Некоторые крупные американские банки разместили депозит на $30 млрд в банке First Republic после снижения его кредитного рейтинга. Об этом говорится в распространенном в четверг совместном заявлении финансовых организаций, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Деньги для незастрахованного депозита выделили Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase, Wells Fargo, Goldman Sachs, Morgan Staney. Как указывается в заявлении, "этим действием крупнейшие банки США выражают доверие First Republic и другим банкам разных размеров", демонстрируя приверженность помогать им. "Региональные, средние и малые банки являются ключевым звеном в обеспечении здорового функционирования нашей финансовой системы", - указывается в документе.

Агентство Bloomberg сообщило, что руководство First Republic рассматривает возможность его продажи после снижения кредитного рейтинга. При этом отмечалось, что руководство банка также рассматривает варианты "увеличения своего капитала" за счет помощи "своих более крупных конкурентов".

10 марта обанкротился 16-й по размеру активов банк США Silicon Valley Bank. Это спровоцировало ожидания цепной реакции и возможного финансового кризиса. Акции банка First Republic 13 марта упали более чем на 70%, а утром 14 марта выросли более чем на 40%. В среду агентство S&P понизило кредитный рейтинг банка до уровня "ВВ+" с негативным прогнозом.

Согласно данным Федеральной резервной системы США на 2022 год, First Republic занимает 14-е место по размеру консолидированных активов.