Экспорт СПГ США в январе снизился на 0,8%

США в январе 2023 года экспортировали 336,9 млрд куб. футов (около 9,53 млрд куб. м) сжиженного природного газа (СПГ), что на 0,8% ниже показателей декабря 2022 года, говорится в ежемесячном отчете Минэнерго США. При этом основными направлениями поставок стали Великобритания и Турция, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

Экспорт СПГ в январе 2023 года оказался на 0,8% ниже, чем в декабре 2022 года, и на 4,7% меньше, чем в январе 2022 года. Всего было отправлено 102 танкера с СПГ. При этом отгрузки СПГ с предприятия Freeport LNG в Техасе в январе по-прежнему не осуществлялись из-за продолжающегося ремонта после аварии. Первые отгрузки СПГ с перезапущенного завода начались только в феврале.

Основными направлениями поставок стали Великобритания (63 млрд куб. футов, или 1,78 млрд куб. м), Турция (39,3 млрд куб. футов, или 1,11 млрд куб. м), Нидерланды (36,5 млрд куб. футов, или 1,03 млрд куб. м), Франция (34,1 млрд куб. футов, или 0,97 млрд куб. м) и Южная Корея (24,5 млрд куб. футов, или 0,69 млрд куб. м). На эти страны пришлось 58,6% всех поставок США.

При этом доля поставок в Европу в общем объеме экспорта СПГ США снизилась до 72,89% по сравнению с 74,6% в декабре 2022 года, следует из данных отчета. Доля отгрузок в Азию несколько возросла - 23,29% в январе 2023 года. Остальные объемы были направлены в страны Латинской Америки.