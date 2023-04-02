Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. США

Nikkei: США подталкивают страны G7 к действиям против Китая

США Материалы 2 апреля 2023 01:15 (UTC +04:00)
Nikkei: США подталкивают страны G7 к действиям против Китая

Читайте Trend в

США добиваются, чтобы страны G7 приняли совместные меры против Китая в случае, если КНР будет осуществлять давление в отношении партнеров «Большой семерки». Об этом, как передает Trend со ссылкой на «Газету.Ru», сообщает японское издание Nikkei Asia.

«США подталкивают страны группы семи к совместным действиям против Китая, если Пекин прибегнет к экономическому принуждению против партнеров группы», — говорится в сообщении.

По данным издания, американское правительство совместно с конгрессом обсуждают законопроекты о повышении тарифов.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости