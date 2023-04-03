В США заявили о намерении восполнить нефтяной резерв

Соединенные Штаты будут стремиться восполнить запасы нефти в стратегическом нефтяном резерве. Об этом сообщил в понедельник на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Могу сказать, что мы последовательны в наших планах относительно восполнения Стратегического нефтяного резерва и пытаемся делать это с выгодой для налогоплательщиков. Теперь это будет зависеть от ограничений <...>, таких как обязательные продажи по решению Конгресса, и от потребностей в техническом обслуживании, но мы по-прежнему твердо намерены восстановить резерв", - отметил он.

На вопрос о том, связано ли сокращение объемов добычи нефти рядом стран ОПЕК+ с намерениями США, Кирби ответил, что не может "даже начать предполагать, почему такое решение было принято". Между тем, по его словам, страны объединения заранее предупредили США о том, что примут решение сократить нефтедобычу.