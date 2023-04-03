Большинство американцев увидели в обвинениях в адрес Трампа политику

Значительное количество американцев поддерживают обвинения в отношении бывшего президента США Дональда Трампа, но в то же время считают, что свою роль в этом сыграла политика. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает в понедельник CNN, по заказу которого был проведен соответствующий опрос.

В частности, 75% опрошенных заявили, что политика сыграла определенную роль в этом решении, а 52% респондентов считают, что решение является сильно политизированным.

При этом 94% демократов согласны с выдвинутыми обвинениями, 79% республиканцев не согласны с таким решением. В то же время 62% участников опроса, которые не относят себя ни к сторонникам республиканцев, ни к сторонникам демократов, также поддерживают это решение.

Опрос проводился 31 марта и 1 апреля, в нем приняли участие 1048 человек.

На прошлой неделе американские СМИ сообщили, что в Нью-Йорке коллегия присяжных проголосовала за предъявление обвинений Трампу по "делу Сторми Дэниелс". По данным CNN, в отношении бывшего президента США предъявлено более 30 обвинений, в том числе касающихся мошеннических действий в бизнесе.