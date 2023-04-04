Байден прокомментировал решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти

Последствия решения стран-участниц ОПЕК+ (Организация стран-экспортеров нефти, а также Россия и другие экспортеры нефти, не входящие в ОПЕК) о сокращении добычи нефти не такие плохие, как могут подумать некоторые. Об этом заявил в понедельник президент США Джо Байден в штате Миннесота. Его слова приводит пресс-пул Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Главу государства попросили прокомментировать решение ОПЕК+. "Все будет не так плохо, как вы думаете", - сказал президент.

2 апреля несколько стран ОПЕК+ заявили о добровольном сокращении добычи нефти с мая по конец 2023 года для обеспечения стабильности мирового энергетического рынка. Эти решения были подтверждены по итогам заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+, состоявшегося 3 апреля. Общий объем добровольного сокращения составит 1,66 млн баррелей в сутки (б/с) и станет дополнением к действующим с ноября 2022 года договоренностям о снижении добычи на 2 млн б/с в рамках сделки ОПЕК+.

Саудовская Аравия добровольно снизит производство на 500 тыс. б/с, Ирак - на 211 тыс. б/с, ОАЭ - на 144 тыс. б/ с, Кувейт - на 128 тыс. б/с, Казахстан - на 78 тыс. б/с, Алжир - на 48 тыс. б/с, Оман - на 40 тыс. б/с, Габон - на 8 тыс. б/с. Россия продлит до конца года решение о сокращении добычи на 500 тыс. б/с от средних февральских значений.