США, Южная Корея и Япония выразили обеспокоенность деятельностью КНДР в киберпространстве

Власти Соединенных Штатов, Южной Кореи и Японии в четверг выразили обеспокоенность в связи с кибератаками хакеров из КНДР. Об этом говорится в распространенном Госдепартаментом совместном заявлении специального представителя МИД Республики Корея по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ким Гона, спецпредставителя США по КНДР Сон Кима и директора департамента Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси по итогам прошедших в Сеуле трехсторонних переговоров, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы глубоко обеспокоены тем, что КНДР поддерживает эти программы [по разработке баллистических ракет и ядерного оружия] путем воровства и отмывания средств, а также сбора информации посредством вредоносной кибердеятельности. По данным группы экспертов ООН, в период с 2015 по 2019 год КНДР пыталась украсть до $2 млрд с помощью различных средств в киберпространстве. По оценкам частных компаний, только в 2022 году КНДР украла до $1,7 млрд в криптовалюте. Мы подчеркиваем важность наших совместных усилий по блокированию таких незаконных потоков доходов", - отметили авторы документа.

Они также призвали международное сообщество репатриировать всех северокорейцев, работающих за рубежом, в соответствии с санкциями ООН. "Мы вновь с обеспокоенностью заявляем, что работающие за рубежом в сфере информационных технологий граждане КНДР продолжают использовать поддельные документы, в том числе и связанные с их гражданством, чтобы обходить санкции СБ ООН и получать доход, который направляется на противоправные программы КНДР по разработке оружия массового уничтожения [ОМУ] и баллистических ракет", - отмечается в заявлении.

США, Южная Корея и Япония также осудили недавние ракетные пуски Пхеньяна. "Мы выражаем глубокое сожаление в связи с тем, что КНДР продолжает игнорировать тяготы своего народа, предпочитая вместо этого направлять свои скудные ресурсы на программы создания ОМУ и баллистических ракет, явно нарушая многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН", - добавили авторы документа.

В прошлый раз спецпредставители трех стран встречались в декабре в Индонезии.