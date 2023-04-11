Зафиксирован рекорд подъема уровня моря у берегов США

Ученые Тулейнского университета (США) выяснили, что уровень моря вдоль юго-западного побережья США и в Мексиканском заливе побил рекорд за последние 12 лет. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

Специалисты зафиксировали беспрецедентное ускорение подъема уровня моря за весь XX век, проанализировав данные спутниковых наблюдений и полевых исследований, начиная с 1900 года. Они определили вклад различных факторов, включая вертикальные смещения береговой линии, потерю льда и давление воздуха, однако ни одна из естественных причин не могла полностью объяснить наблюдаемую скорость подъема уровня.

С 2010 года скорость подъема достигла более сантиметра за год, что в три раза больше, чем среднее изменение уровня моря по всему миру за тот же период. Это является результатом комбинированного влияния как естественной изменчивости, так антропогенных климатических изменений. Тот факт, что ускорение широко распространено у побережий Мексиканского залива, Мыса Хаттераса в Северной Каролине, Северной Атлантики и морей Карибского бассейна, говорит об изменениях в плотности и циркуляции океана.