МВФ немного улучшил прогноз по росту ВВП США в 2023 году

ВВП Соединенных Штатов в 2023 году увеличится на 1,6%, а в 2024 году темпы роста прогнозируются на уровне 1,1%. Об этом говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ) о перспективах развития мировой экономики, представленном во вторник в Вашингтоне в рамках весенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Таким образом, МВФ немного улучшил прогноз в отношении экономики США по сравнению с январскими показателями. В январе организация прогнозировала, что экономика США в 2023 году вырастет на 1,4%, а в 2024 году - на 1%. Разница составила 0,2 и 0,1 процентного пункта соответственно.

Инфляция в США в 2023 году, по оценкам фонда, составит 4,5%, а в 2024 году - 2,3%.

МВФ отметил, что в развитых странах и в особенности в США остаются "очень сильные" рынки труда, а уровень безработицы там "исторически низкий". Авторы доклада также затронули вопрос о крахе двух американских банков, эту ситуацию они назвали "банковской турбулентностью".