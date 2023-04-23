Байден подтвердил эвакуацию американских госслужащих из Судана

Американские вооруженные силы по приказу президента Джо Байдена эвакуировали госслужащих США с территории Судана, работа посольства в стране временно остановлена. Об этом говорится в распространенном в субботе письменном заявлении американского президента, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня по моему приказу американские военнослужащие провели операцию по эвакуации сотрудников правительства США из Хартума", - отметил глава государства.

"Воюющие стороны должны немедленно и безоговорочно прекратить огонь, обеспечить беспрепятственный гуманитарный доступ и уважать волю народа Судана. Мы приостанавливаем работу посольства США в Судане, но наша приверженность суданскому народу и будущему, которого он хочет для себя, неизменна", - добавил американский президент.