Всех кандидатов в президенты США призвали заявиться до июня

Бывший вице-президент США Майкл Пенс призвал всех желающих принять участие в предстоящих президентских выборах заявиться до июня текущего года. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru", сообщил телеканал CBS.

«Каждому, кто всерьез намерен добиваться республиканского номинирования, необходимо попасть в состязание до июня», — заявил политик. Он также высказался о возможном выдвижении своей кандидатуры, подчеркнув, что об этом станет известно «задолго до июня».

Ранее действующий американский лидер Джо Байден сообщил, что принял решение по участию в президентских выборах 2024 года. Он заявил, что планирует объявить о нем «относительно скоро».

Выборы главы Соединенных Штатов состоятся в ноябре 2024 года. В них намерены принять участие, в частности, экс-президент Дональд Трамп, губернатор штата Арканзас Аса Хатчинсон, бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли и племянник 35-го президента США Джона Кеннеди Роберт Кеннеди-младший.