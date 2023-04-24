Байден заявил о готовности отправить в Судан дополнительные силы

Американские военнослужащие останутся в Джибути для обеспечения безопасности госслужащих США в связи с ситуацией в Судане, дополнительные силы готовы к отправке в регион в случае необходимости. Об этом говорится в распространенном в воскресенье и адресованном лидерам Конгресса письменном уведомлении президента США Джо Байдена об использовании ВС для эвакуации дипломатов с суданской территории, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"По моему приказу ВС США провели операцию по эвакуации американского [дипломатического] персонала и других лиц из Хартума (Судан) в ответ на ухудшение ситуации в сфере безопасности в Судане. Для проведения и поддержки этой операции военнослужащие США с соответствующей боевой техникой были переброшены в Джибути, Эфиопию и Судан. ВС США будут оставаться в Джибути для защиты [дипломатического] персонала Соединенных Штатов и других лиц до тех пор, пока ситуация в области безопасности не перестанет требовать их присутствия, а дополнительные силы готовы к развертыванию в регионе в случае необходимости", - подчеркнул хозяин Белого дома.