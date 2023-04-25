Руководить предвыборной кампанией Байдена будет его старший советник

Президент США Джо Байден намерен назначить руководителем своей избирательной кампании на выборах 2024 года Джули Чавес Родригес, которая является сейчас его старшим советником. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила американская газета Politico со ссылкой на источники.

Американский лидер, как ожидается, во вторник объявит об официальном вступлении в президентскую гонку. По словам источников Politico, он также намерен заявить о назначении менеджером своей избирательной кампании Родригес, которая сейчас курирует в Белом доме вопросы межведомственного взаимодействия. Ее заместителем, по сведениям газеты, станет Квентин Фулкс. Он в 2022 году руководил избирательной кампанией демократа Рафаэля Уорнока на выборах в Сенат Конгресса.

Издание отмечает, что Родригес является внучкой американского правозащитника Сесара Чавеса (1927-1993), а также занимает самый высокий пост среди сотрудников Белого дома латиноамериканского происхождения. Во время президентской гонки 2020 года в США Родригес была заместителем менеджера избирательной кампании Байдена и также являлась его старшим советником.

По словам источников газеты, отвечать за работу со СМИ в рамках избирательной кампании Байдена на первоначальном этапе будет Кевин Муньос. Он ранее работал помощником пресс-секретаря Белого дома.

Следующие выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Предыдущий американский лидер Дональд Трамп заявил в ноябре 2022 года о вступлении в борьбу за высший государственный пост в стране.