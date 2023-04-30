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В штате Миссисипи два человека погибли в результате стрельбы

США Материалы 30 апреля 2023 21:42 (UTC +04:00)
В штате Миссисипи два человека погибли в результате стрельбы

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Два человека погибли и еще четверо получили ранения в результате стрельбы, произошедшей недалеко от города Бэй-Сент-Луис (штат Миссисипи). Об этом в воскресенье сообщило агентство Associated Press со ссылкой на местные службы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По их данным, стрельба произошла на вечеринке в частном доме в прибрежном районе штата. Полиция установила по показаниям свидетелей личность скрывшегося злоумышленника, Кэмерона Эвереста Бранда, и вскоре задержала его в доме в городе Пасс-Крисчен (штат Миссисипи).

Правоохранительные органы предъявили Бранду обвинения в убийстве и нападении при отягчающих обстоятельствах. Окружной судья отказал ему в освобождении под залог.

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