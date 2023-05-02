В США в ДТП во время песчаной бури погибли несколько человек

Несколько человек погибли, еще десятки пострадали в понедельник в результате массового ДТП на одной из автомагистралей в южной части штата Иллинойс из-за песчаной бури. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на полицию штата, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, порядка 40-60 легковых автомобилей и несколько больших грузовиков столкнулись после 11:00 по местному времени.

Около 30 человек были доставлены в больницы. Число погибших не уточняется.

В настоящее время участок автомагистрали перекрыт.