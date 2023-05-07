Губернатор Флориды планирует объявить об участии в президентских выборах к июню

Губернатор штата Флорида Рон Десантис планирует к июню объявить об участии в следующих президентских выборах в США. Об этом в субботу сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По их сведениям, на протяжении этой и следующей недели в планах Десантиса встречи с десятками спонсоров. Это даст губернатору возможность укрепить личные отношения с ними и сформировать возможный предвыборный штаб, указали собеседники газеты.

Ранее телекомпания NBC сообщала, что Десантис может объявить о начале своей предвыборной кампании уже 11 мая.