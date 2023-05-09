Байден еще на год продлил режим санкций против Сирии

Президент США Джо Байден принял решение еще на один год продлить режим односторонних санкций в отношении Сирии. Это следует из уведомления, распространенного в понедельник Белым домом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Речь идет о сохранении в силе различных ограничительных мер, которые последовательно вводились Вашингтоном против Дамаска в период с 2004 по 2012 год. Эти рестрикции, в частности, предусматривают блокировку находящихся под юрисдикцией США активов некоторых физических и юридических лиц, а также запрет на экспорт определенных категорий американских товаров и услуг в Сирию.

Как утверждается в документе, действия сирийского режима представляют угрозу "для национальной безопасности, внешней политики и экономики США". В связи с этим чрезвычайное положение, объявленное 11 мая 2004 года, и принятые меры "должны действовать и после 11 мая 2023 года", отмечается в уведомлении. "Поэтому <...> я продлеваю на один год чрезвычайное положение, объявленное в связи с действиями правительства Сирии", - подчеркнул Байден.

По версии администрации США, руководство Сирии допускает "насилие и нарушение прав человека". Как говорится в уведомлении, США призывают власти Сирии и их сторонников "остановить жестокую войну против собственного народа, ввести по всей стране режим прекращения огня, обеспечить беспрепятственную доставку гуманитарной помощи всем нуждающимся сирийцам и обсуждать политическое урегулирование в Сирии".

В документе также утверждается, что "США будут принимать во внимание изменения в политике и действиях правительства Сирии, решая, следует ли сохранять" в дальнейшем нынешний режим односторонних санкций.